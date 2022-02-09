Поезда задерживаются на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда следуют с задержкой на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов, следующих в центр, для проверки одного состава", – говорится в сообщении.

В настоящее время движение вводится в график.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что открытие станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена позволило снизить количество пассажиров на станции "Калужская" на 12% в день. Ежедневно в будни новой станцией пользуются порядка 24 тысяч пассажиров.