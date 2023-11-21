Тематический эфир о МЦД запустят в метро и наземном городском транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В честь дня рождения Московских центральных диаметров в метро и наземном городском транспорте запустят тематический эфир. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На более чем 34 тысячи медиаэкранах жителям и гостям столицы расскажут о реализации проекта и подготовке к запуску МЦД, об интеграции диаметров с метро и Московским центральным кольцом, изменении жизни москвичей, жителей Подмосковья и соседних регионов. Также граждане смогут узнать, как диаметры помогли разгрузить линии и станции метро.

"4 года назад открылись первые два Московских центральных диаметра, это значимое событие не только для столицы, но и для соседних регионов. Мы подготовили праздничный эфир, который можно будет увидеть на медиаэкранах в городском транспорте", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, в честь дня рождения диаметров можно будет получить уникальные "Тройки" на городских вокзалах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что пассажиры совершили свыше 725 миллионов поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД) за четыре года. Мэр Москвы напомнил, что первые две линии наземного метро были открыты в ноябре 2019 года, а в этом году заработали МЦД-3 и МЦД-4. С их запуском у жителей столицы появились еще 74 станции, новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и прочие диаметры.

До этого сообщалось, что более одного миллиарда раз проехали пассажиры на наземном столичном транспорте с января 2023 года. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе работают свыше 900 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев.

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