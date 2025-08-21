Ограничения на полеты сняты в аэропортах Волгограда и Калуги

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ограничения на прием и вылет воздушных судов сняли в аэропортах Волгограда и Калуги, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности перелетов.

Авиагавань в Волгограде перестала принимать и отправлять самолеты вечером 20 августа. Спустя час аналогичные меры приняли аэропорты Калуги и Саратова. Работа последнего была возобновлена через некоторое время.

До этого ограничения вводились в воздушных гаванях Самары, Саратова, Тамбова и Нижнего Новгорода. Позже они были сняты.