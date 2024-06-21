Движение транспорта перекроют на Крылатской улице 22 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат на Крылатской улице в Москве 22 июня из-за проведения чемпионата России по триатлону. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Автомобили не смогут проехать от дома 16 до улицы Нижние Мнёвники с 07:30 до 16:00.

"Также на участке перекрытия запрещена парковка 22 июня с 00:01 до окончания мероприятия", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в воскресенье, 23 июня, некоторые улицы в СЗАО и ЗАО закроют для движения транспорта. Ограничения на дорогах связаны с проведением "Большого Московского триатлона".

Ранее стало известно, что движение транспорта временно перекроют 23 июня на ряде улиц в ЦАО, ТиНАО и ЗАО из-за проведения велогонки "Пять колец". Так, с 11:00 до 16:30 дороги перекроют на улице Косыгина и на Университетской площади. На участках временных ограничений с 00:01 до завершения велогонки будет запрещена парковка.

