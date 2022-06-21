Движение трамваев на улице Вавилова восстановлено

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи №14 и 39 на улице Вавилова курсируют в обычном режиме. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Восстановлено движение трамваев на улице Вавилова", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трамваи следовали с задержками на улице Вавилова в районе остановки "Проспект 60-летия Октября" в связи с повреждением контактной сети. Вместо трамваев были запущены компенсационные автобусы.

До этого сообщалось, что движение ограничат на некоторых участках Амурской улицы из-за строительства инженерных сетей. Ограничения будут действовать с 23 июня по 30 октября текущего года.