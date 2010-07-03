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15:30

Автоэксперт прокомментировал возможность исправить ошибки при оплате парковки

транспорт парковки

15:30

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто оценил введение возможности редактировать информацию о парковочном сеансе в приложении "Парковки Москвы".

"Такая новая возможность – это здорово, у меня в жизни были случаи, когда я неправильно набрал номер машины, пришлось платить штраф", – сказал Моржаретто в беседе с RT.

По его словам, система паркинга в столице развивается в лучшую сторону.

Как сообщалось ранее, автомобилисты после обновления мобильного приложения "Парковки Москвы" смогут исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки.

До недавнего времени водители часто получали штраф за неоплаченную парковку, если они забыли продлить сессию, а автомобиль стоял на парковке дольше положенного.

Теперь в меню приложения появился пункт "Изменить завершенную парковку". Пользователь выберет парковочную сессию из тех, что были совершены в течение дня, и внесет необходимые коррективы. Важно успеть сделать это до 23:59. Если водитель успеет внести коррективы, постановление не выпишут.

Водители смогут исправить ошибки при оплате парковки

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