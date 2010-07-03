Дептранс опроверг слухи о запрете въезда для легковых машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Власти Москвы не запрещали въезд для легковых автомобилей. Ограничения могут коснуться только тяжелых грузовиков и автобусов, сообщает Twitter столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Вопросы экологии в ведомстве назвали важными для всех горожан. При этом специалисты убеждены, что принимать решения нужно "крайне обдуманно".

Сведения об ограничении движения легковушек низких экологических классов появились после сообщения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, что столичные власти поддержали соответствующую идею правозащитников.

Авторы инициативы также говорили о применении определенных дорожных знаков, выявлении категорий транспортных средств и создании системы видеоконтроля на границах таких зон для фиксации нарушений.

В начале марта предложение ограничить въезд в Москву автомобилей низких экологических классов одобрили в МВД. Сотрудники ведомства приступили к изучению плана по введению ограничений на движение транспортных средств.

