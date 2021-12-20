Аэропорт Внуково объяснил видео с небрежной разгрузкой багажа

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
На видеозаписи с разгрузкой самолета в аэропорту Внуково, распространенной в Сети, запечатлена уборка использованных пледов, а не выгрузка пассажирского багажа, сообщает Агентство "Москва".
"На видео запечатлена работа службы, которая занимается уборкой воздушных судов, а не загрузкой/выгрузкой багажа авиапассажиров. На кадрах видео – разгрузка бортового имущества: использованных мягких пледов", – рассказали в пресс-службе аэропорта.
Там добавили, что после разгрузки вещи отправят в химчистку для санитарной обработки. В то же время загрузка и выгрузка багажа пассажиров во Внуково находится в ведении службы, не имеющей отношения к этому видео.
Ранее в телеграм-каналах появился ролик, на котором грузчики во Внуково небрежно обращаются с багажом. Предполагалось, что это багаж пассажиров.
Утром неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Здания на наличие взрывных устройств проверили кинологи. Все четыре авиаузла работают в штатном режиме.
Несколько дней назад неизвестный "заминировал" более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево.
Анонимное сообщение о минировании было отправлено на электронную почту аэропорта. Эвакуация из зданий аэропорта не проводилась.
В администрации Внуково объяснили видео с небрежной разгрузкой багажа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: