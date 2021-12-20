Аэропорт Внуково объяснил видео с небрежной разгрузкой багажа

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

На видеозаписи с разгрузкой самолета в аэропорту Внуково, распространенной в Сети, запечатлена уборка использованных пледов, а не выгрузка пассажирского багажа, сообщает Агентство "Москва".

"На видео запечатлена работа службы, которая занимается уборкой воздушных судов, а не загрузкой/выгрузкой багажа авиапассажиров. На кадрах видео – разгрузка бортового имущества: использованных мягких пледов", – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Там добавили, что после разгрузки вещи отправят в химчистку для санитарной обработки. В то же время загрузка и выгрузка багажа пассажиров во Внуково находится в ведении службы, не имеющей отношения к этому видео.

Ранее в телеграм-каналах появился ролик, на котором грузчики во Внуково небрежно обращаются с багажом. Предполагалось, что это багаж пассажиров.

Утром неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Здания на наличие взрывных устройств проверили кинологи. Все четыре авиаузла работают в штатном режиме.

Несколько дней назад неизвестный "заминировал" более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево.

Анонимное сообщение о минировании было отправлено на электронную почту аэропорта. Эвакуация из зданий аэропорта не проводилась.

