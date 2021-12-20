Снегопад не повлиял на график движения поездов по МЦК и МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) и Московским центральным диаметрам (МЦД) осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте МЖД.

"Железнодорожники проводят непрерывные работы по очистке путей от снежных заносов. В ликвидации последствий снегопада, накрывшего столичный регион, за прошедшие сутки были задействованы 40 единиц спецтехники и свыше 100 железнодорожников", – говорится в сообщении.

На данный момент специалисты продолжают работы по уборке снега, стараясь не создавать помех пассажирскому движению. Особое внимание они уделяют стрелочным переводам на крупных станциях. Также при необходимости будут привлекаться дополнительные силы.

В МЖД призвали москвичей соблюдать правила безопасности: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы и держать детей за руки.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов на базовой станции ВДНХ в Москве достигла 25 сантиметров, что на 10 сантиметров превышает норму. Такие показатели соответствуют климатическим показателям 10 января.

Из-за снегопада в Дептрансе Москвы призвали автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт. Отказаться от личных машин рекомендовали до конца недели. До 24 декабря ожидается самая высокая загруженность на дорогах в преддверии новогодних праздников.

