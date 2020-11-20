Нарколог оценил появление приборов для мгновенного выявления пьяных водителей

Москва 24/Антон Великжанин
Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев прокомментировал Москве 24 появление у сотрудников ГИБДД приборов для мгновенного выявления нетрезвых водителей.
Ранее такое нововведение анонсировал начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников. По его словам, часть приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе. Черников отметил, что новый прибор – индикатор, а не алкотестер. Кроме того, одно из устройств способно определить наличие в организме наркотиков за 15 секунд. Новый прибор автоинспекторы должны получить уже в скором времени.
При этом эксперт обратил внимание, что многие виды наркотиков сложно определить даже с помощью экспресс-теста мочи.
"Даже в лабораторных условиях непросто обнаружить некоторые группы популярных дизайнерских запрещенных веществ. К сожалению, наркобизнес всегда идет немного впереди," – заявил Сараев.
Сараев добавил, что на сегодняшний день неизвестно, какие именно виды наркотических средств смогут находить индикаторы, которые выдадут автоинспекторам.
"Возможно, это передовое научное изыскание, чувствительное к широкому спектру запрещенных веществ," – резюмировал собеседник Москвы 24.
Ранее депутат Госдумы Александр Васильев заявил, что для автомобилистов, превышающих скоростной режим на 1 километр в час, целесообразно было бы ввести штрафы. По его мнению, даже такое превышение является нарушением ПДД и несет опасность.
В тот же день спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что такая инициатива не будет поддержана Госдумой.
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