Нарколог оценил появление приборов для мгновенного выявления пьяных водителей

Москва 24/Антон Великжанин

Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев прокомментировал Москве 24 появление у сотрудников ГИБДД приборов для мгновенного выявления нетрезвых водителей.

Ранее такое нововведение анонсировал начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников. По его словам, часть приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе. Черников отметил, что новый прибор – индикатор, а не алкотестер. Кроме того, одно из устройств способно определить наличие в организме наркотиков за 15 секунд. Новый прибор автоинспекторы должны получить уже в скором времени.





Марат Сараев врач-нарколог Раньше людей, которых подозревали на состояние алкогольного опьянения, сотрудники ДПС имели право проверять с помощью своих алкометров. Но проверять водителей, у которых подозревали наркотическое опьянение, не было возможности. Нужно было сдавать анализ мочи, а по нему уже предварительно узнать, есть в организме запрещенные вещества или нет.

При этом эксперт обратил внимание, что многие виды наркотиков сложно определить даже с помощью экспресс-теста мочи.

"Даже в лабораторных условиях непросто обнаружить некоторые группы популярных дизайнерских запрещенных веществ. К сожалению, наркобизнес всегда идет немного впереди," – заявил Сараев.





Марат Сараев врач-нарколог Но в целом появление таких приборов – еще один дополнительный способ выявлять нетрезвых на дороге. Здоровое напряжение среди водителей это создаст. У тех, кто садится под наркотиками за руль, появится страх, что их могут обнаружить.

Сараев добавил, что на сегодняшний день неизвестно, какие именно виды наркотических средств смогут находить индикаторы, которые выдадут автоинспекторам.

"Возможно, это передовое научное изыскание, чувствительное к широкому спектру запрещенных веществ," – резюмировал собеседник Москвы 24.

Ранее депутат Госдумы Александр Васильев заявил, что для автомобилистов, превышающих скоростной режим на 1 километр в час, целесообразно было бы ввести штрафы. По его мнению, даже такое превышение является нарушением ПДД и несет опасность.

В тот же день спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что такая инициатива не будет поддержана Госдумой.