20 октября, 22:53Транспорт
Движение на Садовой-Спасской улице в Москве восстановлено
Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Движение на Садовой-Спасской улице в районе дома 21/1 восстановлено, сообщает Госавтоинспекция Москвы.
Для проезда были закрыты четыре из пяти полос движения из-за пожара в одной из семи сталинских высоток.
Пожар вспыхнул в одной из семи сталинских высоток, расположенной на Красных воротах, вечером 20 октября. ЧП произошло на улице Садовая-Спасская, 21/1. Огонь полыхал в 10-этажной части здания.
Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Там горела деревянная обрешетка крыши дома. С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники. Пострадавших нет.
Здание было построено в 1947–1953 годах. Центральный корпус предназначался для размещения правительственных учреждений, а в боковых были устроены 276 квартир. Сейчас в центральной части здания находится офис РЖД, в других корпусах – жилые квартиры.
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