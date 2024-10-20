Движение на Садовой-Спасской улице ограничено из-за пожара

Фото: телеграм-канал SHOT

Движение на Садовой-Спасской улице в районе дома 21/1 ограничено из-за пожара в одной из семи высоток, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Для проезда закрыты четыре из пяти полос движения по Каланчевской улице. На месте возгорания дежурят несколько экипажей ДПС.

Сотрудники ГАИ обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники, а также проводят регулировочно-распорядительные действия, с целью отвода транспорта на соседние улицы.

Пожар вспыхнул в одной из семи сталинских высоток, расположенной на Красных воротах, вечером 20 октября. ЧП произошло на улице Садовая-Спасская, 21/1. Огонь полыхал в 10-этажной части здания.

Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Там горела деревянная обрешетка крыши дома. С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники. Пострадавших нет.

Здание было построено в 1947–1953 годах. Центральный корпус предназначался для размещения правительственных учреждений, а в боковых были устроены 276 квартир. Сейчас в центральной части здания находится офис РЖД, в других корпусах – жилые квартиры.