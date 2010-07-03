Движение транспорта затруднено на улице Шухова из-за пожара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На улице Шухова в столице затруднено движение транспорта из-за пожара. Об этом говорится в микроблоге Twitter Главного управления МЧС России по Москве.

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения, выбирайте заранее пути объезда", – указано в сообщении ведомства.

На сайте МЧС также уточняется, что сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену в 10:11. Возгорание зафиксировано на чердаке пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Накануне в подмосковном Наро-Фоминске сгорел склад завода по производству газового оборудования. Площадь пожар составила 800 квадратных метров. Внутри ангара хранили хозяйственный инвентарь и товары для дома. Никто не пострадал.

