Движение транспорта затруднено на улице Шухова из-за пожара

На улице Шухова в столице затруднено движение транспорта из-за пожара. Об этом говорится в микроблоге Twitter Главного управления МЧС России по Москве.
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения, выбирайте заранее пути объезда", – указано в сообщении ведомства.
На сайте МЧС также уточняется, что сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену в 10:11. Возгорание зафиксировано на чердаке пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Накануне в подмосковном Наро-Фоминске сгорел склад завода по производству газового оборудования. Площадь пожар составила 800 квадратных метров. Внутри ангара хранили хозяйственный инвентарь и товары для дома. Никто не пострадал.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.