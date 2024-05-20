Усиленные проверки оплаты проезда в транспорте пройдут в ТиНАО 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Усиленные проверки оплаты проезда пройдут в наземном транспорте ТиНАО 21 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пассажиров призвали помнить об оплате проезда при входе в транспорт. Транспортное ведомство напомнило, что проездной необходимо прикладывать к валидатору, даже если он безлимитный или социальный.

"Обязательно дождитесь зеленой галочки", – говорится в сообщении.

Ранее оплата проезда через Систему быстрых платежей стала доступна на речном транспорте Москвы в открытом тестовом режиме. Для прохождения потребуется оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы". На экране смартфона появится QR-код, который нужно будет поднести к считывателю.

До этого в столичных автобусах, электробусах и трамваях разместили более 28 тысяч наклеек с напоминанием о необходимости оплаты проезда. Штраф за безбилетный проезд составляет две тысячи рублей.

