Речная навигация в Москве открывается раньше срока

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20 апреля в Москве и части Московского бассейна открывается речная навигация. Известно, что в этом году возобновление судоходства начнется раньше традиционного срока на 4 дня.

В понедельник в свой первый рейс в 2020 году отправятся грузовые, пассажирские, технические и маломерные суда, пишет РИА Новости.

О переносе даты начала навигации ранее сообщили в пресс-службе ФГБУ "Канала имени Москвы". При этом сроки старта судоходства были изменены и на других участках внутренних водных путей. Так, участок от Хопылево до Рыбинского гидроузла будет открыт с 22 апреля, Рыбинский гидроузел – с 23 апреля, 63-й судовой ход до населенного пункта Торово – с 24 апреля, спрямление судовых ходов Зональное – Бабьи Горы – с 24 апреля. При этом река Москва станет доступна от нулевого до 37 километра с 20 апреля. Кроме того, шлюз реки Северки, участок реки Ока от 850-го километра до 770 километра, гидроузел Белоомут и река Ока от 698 до 710 километра – уже с 20 апреля.

По информации пресс-службы "Канала имени Москвы", в дату открытия были внесены изменения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, некоторые сотрудники были переведены на удаленную работу.

В пресс-службе добавили, что все работы по подготовке к открытию судоходства были выполнены в полном объеме.

ФГБУ "Канал имени Москвы" напоминает, что с 17 апреля начинает свое действие запрет на движение в Москве пассажирских судов с пассажирами на борту. В Подмосковье данная мера актуальна с 18 апреля.

Ранее сообщалось, что в столице началась подготовка к запуску судоходства. Для безопасности речной навигации планировалось довести уровни в Московском бассейне до проектных значений.