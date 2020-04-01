В столице началась подготовка к запуску судоходства

Фото: ТАСС/Павел Смертин
Специалисты ФГБУ "Канал имени Москвы" начали поднимать уровень воды для запуска судоходства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
"Для безопасного судоходства необходимо довести уровни в Московском бассейне до проектных значений к началу навигации – 24 апреля. Ежегодный сброс воды на 1,5 метра необходим для осмотра береговой линии и проведения в случае повреждений ремонтно-восстановительных работ", – говорится в сообщении.
Как уточняется, с 1 апреля начали постепенно наполнять северный склон и водохранилища водораздельного бьефа канала. Специалисты для этих целей задействовали пять насосных станций.
"Начальный источник воды – Иваньковское водохранилище в подмосковной Дубне, где находится одноименная плотина", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, ежедневно уровень воды на водораздельном бьефе будет увеличиваться примерно на 10 сантиметров, таким образом, уже к 18–20 апреля на всех участках водных путей Канала имени Москвы будет обеспечен минимальный навигационный уровень воды. А к запуску навигации уровень воды выйдет на свои проектные значения.
Зимняя навигация экскурсионных теплоходов стартовала в столице 14 ноября. Москвичей и гостей города перевозят 10 всесезонных теплоходов ледового класса с усиленным корпусом. Они могут ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Во время сильных холодов, когда река промерзает глубже, ее предварительно расчищают ледоколы.
Зимние речные маршруты появились на Москве-реке относительно недавно, но уже успели стать популярными у москвичей и гостей города. В зимний период работают два наиболее востребованных туристических маршрута. Они проходят через центральную часть города.
Зимняя пассажирская навигация
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