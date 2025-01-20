20 января, 11:49Транспорт
Ограничения на работу аэропорта Ижевска сняты
Фото: 123RF/bombaert
Ограничения на работу аэропорта Ижевска сняты в 11:30 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
По его словам, ограничения на прием и выпуск самолетов вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры, уточнил он.
Ограничения в ижевском аэропорту ввели 20 января около 08:00. При этом информация о переносах рейсов или направлений на запасные аэродромы не приводилась.
В аэропортах Казани и Нижнекамска также возобновлены прием и выпуск самолетов. В период действия введенных ограничений на запасных аэродромах сели три борта, выполнявших рейсы в Казань.