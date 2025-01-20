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Ограничения на работу аэропорта Ижевска сняты в 11:30 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, ограничения на прием и выпуск самолетов вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры, уточнил он.

Ограничения в ижевском аэропорту ввели 20 января около 08:00. При этом информация о переносах рейсов или направлений на запасные аэродромы не приводилась.

В аэропортах Казани и Нижнекамска также возобновлены прием и выпуск самолетов. В период действия введенных ограничений на запасных аэродромах сели три борта, выполнявших рейсы в Казань.