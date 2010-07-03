Все участки около ВПП-3 в Шереметьево планируют выкупить в течение двух лет

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Часть участков, которые находятся в санитарно-защитной зоне международного аэропорта Шереметьево рядом с третьей взлетно-посадочной полосой, уже выкуплена, оставшиеся планируется выкупить в течение двух лет, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.
По его словам, российское законодательство предусматривает возможность расселения и после ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства в течение двух лет.
"Поэтому весь выкуп осуществляется в соответствии с законодательством. Часть участков выкупили до ввода в эксплуатацию, а часть будет выкуплена в течение двух лет после ввода", – приводит слова Нерадько телеканал Москва 24.
Также он сообщил, что для выкупа участков и зданий, находящихся рядом с ВПП-3, в федеральном бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда рублей.
По его словам, этих денег хватит, чтобы расселить всех желающих.
"В настоящее время у нас зарегистрирован 121 участок тех лиц, которые пожелали, чтобы у них выкупили эти участки. Из 121 участка на девяти вообще нет никаких сооружений и построек, остальные 112 – это те, на которых находятся здания и сооружения, и владельцы которых пожелали получить выкуп и переселиться", – заявил он.
В четверг, 19 сентября, столичный аэропорт Шереметьево открыл третью взлетно-посадочную полосу. Первую посадку на нее совершил самолет "Аэрофлота", прилетевший из Санкт-Петербурга.
Предполагается, что благодаря новой полосе существенно увеличится пропускная способность аэродрома с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.
Как сообщалось ранее, в 2020 году введут в эксплуатацию ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой. В его составе будет не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.
Кроме того, к 2022 году должны запустить железнодорожную ветку между южным (Терминалы D, E) и северным терминальными комплексами (Терминалы А, В, С) аэропорта. Стоимость проекта составляет 12 миллиардов рублей, средства выделит РЖД.
К концу 2022 – началу 2023 года должны завершить вторую очередь Терминала C. Его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год, а общая площадь – почти 124 тысячи квадратных метров.
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