РЖД с 21 июля запустит дополнительный поезд Калининград – Москва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В июле РЖД увеличит количество поездов в сообщении с Калининградом, сообщается в телеграм-канале компании.

Уточняется, что по согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог начнет курсировать дополнительный поезд N148/147 Калининград – Москва. Он будет ходить три раза в неделю, отправляясь из Калининграда по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября, а из Москвы – по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября.

Проезжая через территорию Литвы, поезд будет делать только технические остановки. Посадка и высадка пассажиров не предусмотрена. Также сохраняется квота мест – не более 250 пассажиров в одном составе.

Сейчас в Калининград курсируют три регулярных поезда: N29/30 Янтарь Москва – Калининград (ежедневно), N79/80 Санкт-Петербург – Калининград (4 раза в неделю), N359/360 Адлер – Калининград (через день).

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

Позже агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Проблемы с транзитом возникли после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

