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19 февраля, 20:01

Транспорт

Движение 1-м Балтийском переулке в Москве восстановили после пожара

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Движение на 1-м Балтийском переулке в районе дома 6/21 от улицы Часовой до улицы Усиевича восстановлено после пожара в нежилом здании. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Пожар произошел на шестом этаже и чердаке в доме 6/21, корпусе 1 в 1-м Балтийском переулке 19 февраля. По данным МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. В свою очередь, сотрудники Госавтоинспекции обеспечили свободный доступ спецтехнике для тушения огня, а также ограничили движение транспорта по участку 1-го Балтийского переулка.

Позже огонь был локализован на площади 200 квадратных метров, а ближе к вечеру появилась информация о полной ликвидации пожара.

Пожар потушили в доме на севере Москвы

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