Пожар на севере Москвы ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в 1-м Балтийском переулке на севере Москвы потушен. Об этом сообщает ГУ МЧС по столице.

Огонь вспыхнул в нежилом здании в 1-м Балтийском переулке, доме 6/21, корпусе 1, днем 19 февраля. По информации спасателей, возгорание произошло на шестом этаже и чердаке.

Позднее пожар локализовали на площади 200 квадратных метров. На месте были задействованы 57 специалистов и 15 единиц техники. Информация о ликвидации открытого горения появилась в 16:37.

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