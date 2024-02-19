Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в нежилом здании на севере Москвы ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о ликвидации пожарными открытого горения появилась в телеграм-канале ведомства в 16:37.

Пожар в нежилом здании в 1-м Балтийском переулке на шестом этаже и чердаке произошел днем 19 февраля. По информации МЧС, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

В свою очередь, в столичной Госавтоинспекции заявили, что движение по 1-му Балтийскому переулку в районе дома 6/21 от улицы Часовой до улицы Усиевича было перекрыто.



Пожар на севере Москвы удалось локализовать