Дорожный патруль ЦОДД вытащил свыше 200 грузовиков из сугробов в Москве за сутки

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дорожный патруль ЦОДД вытащил 206 грузовиков из сугробов в столице 18 и 19 января. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, восемь "КамАЗов" патруля, которые круглосуточно дежурили на МКАД, вытащили 83 большегруза.

"Грузовики в автопарке дорожного патруля ЦОДД стали "скорой помощью" для фур, которые увязли в снегу и забуксовали на подъемах. Они с легкостью берут их на буксир, помогают преодолеть препятствие в 3 раза быстрее, чем раньше", – отметил он.

Всего грузовые экипажи с 28 декабря отбуксировали с проезжей части 124 машины, 48 раз прикрывали места аварий от вторичных ДТП и помогли 7 водителям с неисправностями автомобилей.

Снежный буран накрыл Москву днем 18 января. Из-за гололеда в городе до 20 января действует желтый уровень погодной опасности.

Кроме того, столичный главк МЧС на фоне непогоды призвал водителей быть внимательнее на дороге, не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами и не совершать резких маневров.

Для ликвидации последствий сильного снегопада в столице привлекли более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники. В городе организовали масштабные мероприятия по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, а также крыш жилых зданий.

Высота сугробов в Москве превысила отметку 40 см