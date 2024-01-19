Сотрудники МЖД вывезли почти 132 тыс кубометров снега менее чем за сутки

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С начала сильного снегопада в столице сотрудники Московской железной дороги (МЖД) вывезли почти 132 тысячи кубометров снега. Об этом сообщается в телеграм-канале магистрали.

"Такая масса поместилась бы в поезд длиной в тысячу вагонов", – говорится в сообщении.

Очистка железнодорожных путей от снега в столице осуществляется в круглосуточном режиме. В работах задействовали 105 единиц техники, а также более трех тысяч человек.

В пресс-службе МЖД добавили, что для осуществления стабильных перевозок предпринимаются все необходимые меры.

За прошедшие сутки в Москве выпало 25% месячной нормы осадков. В Подмосковье прирост снега составил 40%, в Туле выпали рекордные 67%. Причиной такого количества осадков стал сильный снежный буран.



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