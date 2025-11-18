Движение трамваев восстановлено на Чертановской улице

Фото: телеграм-канал 360.ru

Движение трамваев № 1 и 16 восстановлено на Чертановской улице, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Вагоны задерживались около остановки "Чертановская улица, 28" из-за автомобиля на путях. В связи с этим маршруты временно изменили.

Накануне, 17 ноября, похожая ситуация возникла на Дубининской улице, где из-за машины на путях трамваи № 3, 38, 39 и Т1 курсировали с задержками.

До этого изменения в расписании произошли у трамваев № 90. По техническим причинам транспорт задерживался в районе остановки "МЦД Площадь трех вокзалов".