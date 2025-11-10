Трамваи задерживались на Красноказарменной улице из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи маршрутов № 32, 37 и 50 задерживались в районе остановки "Лефортовский мост" на Красноказарменной улице, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Это произошло из-за ДТП на трамвайных путях. Часть маршрутов была временно изменена. На данный момент движение восстановлено.

До этого по техническим причинам задерживались трамваи в районе Авиамоторной и 3-й Владимирской улиц. Маршруты № 2, 12, 36 и 37 были временно изменены, сообщали в Дептрансе. Позже движение было восстановлено.

Ранее трамваи маршрута № 90 также задерживались на улице Маши Порываевой в районе остановки "МЦД Площадь трех вокзалов". Это произошло из-за технических причин. Затем движение оказалось введено в график.