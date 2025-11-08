Движение трамваев восстановлено на Авиамоторной и 3-й Владимирской улицах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев № 2, 12, 36 и 37 восстановлено на Авиамоторной и 3-й Владимирской улицах, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Утром 8 ноября вагоны задерживались по техническим причинам. В связи с этим были маршруты были изменены.

До этого такая же ситуация произошла на улице Маши Порываевой. Спустя время движение ввели в график.

Также из-за ДТП на путях 28 октября задерживались трамваи № 4, 7 и 46. Инцидент произошел в Погонном проезде около одноименной остановки.