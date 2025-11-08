Трамваи задерживаются в районе Авиамоторной и 3-й Владимирской улиц

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трамваи № 2, 12, 36 и 37 по техническим причинам задерживаются в районе Авиамоторной и 3-й Владимирской улиц, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Маршруты временно изменились, ведомство призвало горожан быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Накануне, 7 ноября, аналогичная ситуация наблюдалась на улице Маши Порываевой около остановки "МЦД Площадь трех вокзалов". Спустя время движение вагонов ввели в график.

До этого трамваи № 90 задерживались на проспекте Академика Сахарова. Причиной случившегося стало ДТП на путях.