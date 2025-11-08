Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 10:31

Транспорт

Трамваи задерживаются в районе Авиамоторной и 3-й Владимирской улиц

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трамваи № 2, 12, 36 и 37 по техническим причинам задерживаются в районе Авиамоторной и 3-й Владимирской улиц, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Маршруты временно изменились, ведомство призвало горожан быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Накануне, 7 ноября, аналогичная ситуация наблюдалась на улице Маши Порываевой около остановки "МЦД Площадь трех вокзалов". Спустя время движение вагонов ввели в график.

До этого трамваи № 90 задерживались на проспекте Академика Сахарова. Причиной случившегося стало ДТП на путях.

Психолог рассказала, почему участились нападения на контролеров в московских трамваях

Читайте также


транспортгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика