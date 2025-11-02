Трамваи № 90 задерживаются на проспекте Академика Сахарова в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трамваи № 90 задерживаются на проспекте Академика Сахарова в районе остановки "ЛУКОЙЛ Москва", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной задержки стало ДТП на путях. Маршрут временно изменен, в связи с чем пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Погонном проезде на востоке Москвы. Из-за аварии на путях задерживались трамваи № 4, 7 и 46. Спустя время движение восстановили.

Накануне, 1 ноября, проблемы наблюдались в работе трамваев № 7 и 50 на улице Дурова. Вместо них на маршруты вышли автобусы, которые следовали от Каланчевской улицы до Белорусского вокзала.