Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трамваи № 7 и 50 задерживаются на улице Дурова в Москве. В связи с этим маршруты временно изменены, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как отметило транспортное ведомство, вместо трамваев работают автобусы от Каланчевской улицы до Белорусского вокзала.

Пассажирам рекомендовано быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что беспилотные трамваи-лаборатории проехали более 500 километров в Москве. Они помогают создать высокоточную карту для беспилотного общественного транспорта. Пассажиров такие трамваи не перевозят, а на время тестовых поездок в кабинах находятся водители.

В настоящее время два подобных транспорта курсируют по пяти маршрутам столицы. Они уже смогли собрать около двух терабайт данных, которые будут обработаны нейросетью.

