Система видеоаналитики ЦОДД на светофорах появилась в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве впервые появилась система видеоаналитики ЦОДД на светофорах. Благодаря ей трамваи проезжают перекрестки на 20% быстрее, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Система распознает этот вид транспорта на дороге и предоставляет ему приоритет для проезда. Например, если трамвай приближается к светофору, но фаза зеленого света заканчивается, то автоматика продлевает длительность сигнала.

Если вагон подъехал к светофору на красный сигнал, то сокращаются фазы зеленого для других направлений. В случае появления нескольких трамваев система обеспечит сбалансированный проезд для всех транспортных средств.

В настоящее время светофоры с видеоаналитикой функционируют на маршруте 90, по которому курсируют первые в России автономные трамваи. Одним из первых участков стал перекресток Яузского бульвара, улицы Воронцово Поле и Подколокольного переулка.

"Благодаря технологии поездки на наземном городском транспорте становятся еще комфортнее", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе первого в столице беспилотного трамвая. На нем уже совершили поездки более 26 тысяч человек. Транспорт самостоятельно открывает и закрывает двери, пропускает пешеходов и переключает стрелочные переводы.