Трамваи двух маршрутов в Москве не будут ходить 1 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи не будут ходить в Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Временные изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на улице Нагатинская. Трамваи № 47 будут ходить от станции метро "Октябрьская" через станцию метро "Нагатинская" до Нижних Котлов, а трамвай № 49 не будут работать.

Вместо трамваев можно будет воспользоваться автобусами №049 от станции метро "Нагатинская".

До этого столичный Дептранс предупредил, что трамваи временно не будут ходить до Белорусского вокзала и метро "Новослободская" после 22:00. Изменения вступили в силу с 28 октября и будут действовать на время работ в Протопоповском переулке.