Новости

Новости

07 ноября, 20:07

Транспорт

Трамваи задерживались на улице Маши Порываевой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Трамваи маршрута № 90 задерживались по техническим причинам на улице Маши Порываевой в районе остановки "МЦД Площадь трех вокзалов", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут был временно изменен. Ведомство призывало пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее трамваи № 90 задерживались на проспекте Академика Сахарова около остановки "ЛУКОЙЛ Москва". Причиной случившегося стала авария на путях. Позже движение восстановили.

До этого из-за ДТП нарушился график движения трамваев № 4, 7 и 46. Инцидент произошел в Погонном проезде в районе одноименной остановки.

Собянин рассказал, как ИИ делает транспорт Москвы еще комфортнее и безопаснее

