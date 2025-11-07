07 ноября, 20:07Транспорт
Трамваи задерживались на улице Маши Порываевой
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Трамваи маршрута № 90 задерживались по техническим причинам на улице Маши Порываевой в районе остановки "МЦД Площадь трех вокзалов", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Маршрут был временно изменен. Ведомство призывало пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Ранее трамваи № 90 задерживались на проспекте Академика Сахарова около остановки "ЛУКОЙЛ Москва". Причиной случившегося стала авария на путях. Позже движение восстановили.
До этого из-за ДТП нарушился график движения трамваев № 4, 7 и 46. Инцидент произошел в Погонном проезде в районе одноименной остановки.
Собянин рассказал, как ИИ делает транспорт Москвы еще комфортнее и безопаснее