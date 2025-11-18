Трамваи № 1 и 16 задерживаются на Чертановской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Трамваи № 1 и 16 задерживаются на Чертановской улице в районе остановки "Чертановская улица, 28", сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В департаменте добавили, что причиной стал автомобиль, застрявший на путях. В связи с этим маршруты временно изменены. Горожан призвали следить за объявлениями водителей.

Ранее аналогичная ситуация произошла на Дубининской улице. Из-за поломки машины, которая остановилась на путях, задерживались трамваи № 3, 38, 39 и Т1. Спустя время движение восстановили.

До этого изменения в расписании возникли у трамваев № 2, 12, 37, 38 и 50, поскольку около остановки "Дом культуры Компрессор" была повреждена контактная сеть.