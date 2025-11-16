Трамваи маршрутов №2, 12, 37, 38 и 50 задерживаются на шоссе Энтузиастов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Трамваи №2, 12, 37, 38 и 50 задерживаются на шоссе Энтузиастов в районе остановки "Дом культуры Компрессор", сообщил Дептранс Москвы.

Временная задержка связана с повреждением контактной сети сторонним транспортом. Маршруты были временно изменены.

В департаменте просят пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее в Дептрансе сообщили, что в столице был запущен первый беспилотный трамвай. Он курсирует в районе Строгино и отрабатывает 8-часовые смены по маршруту № 10.

По данным на 15 ноября, трамвай уже преодолел свыше 18 тысяч километров и перевез около 40 тысяч пассажиров, не нарушив при этом ПДД.