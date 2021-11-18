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Транспорт

11:48

График движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево восстановлен

транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

График движения аэроэкспрессов между Москвой и аэропортом Шереметьево восстановлен, сообщает пресс-служба компании.

Составы курсируют по расписанию в обе стороны.

Ранее аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево следовали с отклонениями от графика до 10 минут. Задержки наблюдались по техническим причинам. В компании приложили все усилия для скорейшего восстановления графика.

С 31 октября Шереметьево работает в формате осенне-зимнего расписания. Оно будет действовать до 26 марта 2022 года. На период зимней навигации в Шереметьево доступны полеты по 142 маршрутам, из которых 64 составляют внутренние и 78 – международные. Базовый перевозчик аэропорта "Аэрофлот" будет выполнять рейсы по 119 направлениям.

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