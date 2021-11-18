Аэропорт Шереметьево предупредил о задержках в движении аэроэкспрессов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево следуют с отклонениями от графика до 10 минут, сообщает пресс-служба авиагавани.

Задержки наблюдаются по техническим причинам. В компании прилагают все усилия для скорейшего восстановления графика движения.

Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино". При этом некоторые рейсы в аэропорт отправляются только с Белорусского вокзала.

С 31 октября Шереметьево работает в формате осенне-зимнего расписания. Оно будет действовать до 26 марта 2022 года. На период зимней навигации в Шереметьево доступны полеты по 142 маршрутам, из которых 64 составляют внутренние и 78 – международные. Базовый перевозчик аэропорта, "Аэрофлот", будет выполнять рейсы по 119 направлениям.

В Шереметьево также завершили комплекс мероприятий по подготовке аэродрома и наземной техники для обслуживания воздушных судов к осенне-зимнему периоду. Для поддержания работы аэропорта привлекли более 190 единиц спецтехники. Еще более 660 единиц работают на обслуживании воздушных судов.