Компенсационные автобусы запустят между Тушино и Нахабино

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Компенсационные автобусы пустят между Тушино и Нахабино из-за изменения расписания второго маршрута МЦД-2 "Курско-Рижский" 19 и 20 сентября, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".

Расписание корректируется с 11:55 19 сентября до 7:45 20 сентября из-за ремонта железнодорожных путей на перегоне Тушинская – Подмосковная.

Остановки для пассажиров общественного транспорта расположат рядом с ж/д станциями: остановка Станция Нахабино, Платформа Опалиха, Платформа Красногорская, Станция Павшино и остановка Станция Тушино.

Для проезда на автобусе необходимо предъявить проездные документы, действительные на маршруте.

Реконструкцию конечной станции МЦД-2 Подольск планируется завершить в октябре 2020 года. Там возвели две новые "островные" и одну "береговую" платформы с навесами, современной навигацией и освещением.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ. Мэр напомнил, что менее чем за год уже сделали доступными для пассажиров 13 обновленных станций.

До 2023 года над МЦД-2 планируют построить семь надземных пешеходных переходов. Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы.