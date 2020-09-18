Компенсационные автобусы запустят между Тушино и Нахабино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компенсационные автобусы пустят между Тушино и Нахабино из-за изменения расписания второго маршрута МЦД-2 "Курско-Рижский" 19 и 20 сентября, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".
Расписание корректируется с 11:55 19 сентября до 7:45 20 сентября из-за ремонта железнодорожных путей на перегоне Тушинская – Подмосковная.
Остановки для пассажиров общественного транспорта расположат рядом с ж/д станциями: остановка Станция Нахабино, Платформа Опалиха, Платформа Красногорская, Станция Павшино и остановка Станция Тушино.
Для проезда на автобусе необходимо предъявить проездные документы, действительные на маршруте.
Реконструкцию конечной станции МЦД-2 Подольск планируется завершить в октябре 2020 года. Там возвели две новые "островные" и одну "береговую" платформы с навесами, современной навигацией и освещением.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ. Мэр напомнил, что менее чем за год уже сделали доступными для пассажиров 13 обновленных станций.
До 2023 года над МЦД-2 планируют построить семь надземных пешеходных переходов. Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы.
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