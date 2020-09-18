В ЛДПР предложили не штрафовать спецтранспорт с мигалками за нарушения ПДД

Фото: depositphotos/Emevil

В ЛДПР предложили не штрафовать водителей автомобилей оперативных служб с включенными синими маячками за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу депутата фракции Ярослава Нилова.

Соответствующий законопроект разработали депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Юрий Напсо, Андрей Свинцов и Дмитрий Свищев. Авторы проекта пояснили, что водители машин с включенными мигалками, выполняя неотложное задание, могут отступать от ряда правил ПДД.

При этом депутаты подчеркнули, что камеры, которые фиксируют нарушения на дорогах, в автоматическом режиме присылают штрафы, не делая акцент на автомобиль. В результате, по словам депутатов, сотрудники государственных органов могут быть привлечены к административной ответственности.

"Имеются случаи, когда государственные учреждения данную административную ответственность перекладывают на водителей транспортных средств, которые, выполняя неотложное служебное задание, были вынуждены нарушать установленные правила дорожного движения", – сообщил Нилов.

Для решения данной проблемы авторы проекта предлагают внести изменения в статью "Административная ответственность собственников (владельцев) транспортных средств". Депутаты считают необходимым освободить транспортные средства с включенными мигалками синего цвета от административной ответственности.

В июне Владимир Путин подписал указ об изменении перечня транспортных средств, которые оборудуются спецсигналами. Президент разрешил устанавливать мигалки на машины Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В прошлом году Путин подписал указ о запрете использовать световые и звуковые сигналы на транспорте аварийно-спасательных служб, не входящих в систему МЧС России. Отмечалось, что обязанности этих служб никак не связаны с неотложными действиями по защите здоровья и жизни населения.

