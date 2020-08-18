Срочники смогут бесплатно получить права категории D

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Солдаты-срочники не будут платить за получение прав категории D, то есть управление автобусом, сообщает газета "Известия". Согласно новому законопроекту, разработанному главой комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым и несколькими депутатами "Единой России", тем, кто отслужил по призыву, отменят пошлину за удостоверение.

Освободить от выплаты госпошлин, размер которых составляет от двух до трех тысячи рублей, предлагается за выдачу удостоверения водителя автобусов и тракториста-машиниста тех россиян, которые получили военно-учетную специальность солдат (матросов) и сержантов (старшин). Авторы инициативы считают, что для подлежащих призыву россиян такие суммы довольно существенны.

Правительство инициативу поддержало. В кабмине подчеркнули, что законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения из-за ограничительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции. Законопроект могут рассмотреть уже в сентябре.

Водительские права категории D дают право управлять транспортными средствами, которые служат для перевозки людей и имеют более восьми сидячих мест без водительского места. К этой категории относятся автобусы любой массы и размеров, включая дополненные прицепами с массой, не превышающей 750 килограммов.

Ранее сообщалось, что наказание за использование гаджетов за рулем могут усилить. В ГД считают, что чаще всего водители "в трезвом уме и твердой памяти" просто решают проехать на красный сигнал светофора или объехать затор по встречной полосе.