Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропортах Москвы задержали и отменили 26 рейсов. Об этом стало известно из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что в Домодедово задержано 15 рейсов, один из предстоящих полетов отменили.

Во Внуково отменили 2 рейса, 6 – задержали. В Шереметьево задержали 2 вылета.

Ранее некоторые вылеты из столичных аэропортов также были отменены. Тогда из города не смогли вылететь пассажиры 8 рейсов из Внуково, 5 – из Домодедово и одного – из Шереметьево.

Кроме того, 18 августа во Внуково задержали 4 рейса, в Домодедово и Шереметьево – по 3.

До этого Росстат сообщил о подорожании полетов в экономклассе по России на 20%. По информации ведомства, с конца декабря 2021 года по 1 июля 2022 года рост составил 20,5%.