Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В аэропортах Москвы задержано и отменено 24 рейса. Об этом стало известно из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Во Внуково задержано 4 рейса, 8 отменено. В Домодедово задержали 3, отменили 5 полетов.

В Шереметьево задержали 3 рейса, отменили – еще один.

Ранее также сообщалось об отмене рейсов в столичных аэропортах. Тогда был задержан или отменен 21 рейс.

Во Внуково задержали 10 рейсов. В Домодедово вовсе не взлетят 4 самолета. При этом еще 2 рейса задержали. В Шереметьево задержали 5 самолетов.

До этого стало известно, что в России планируют создать отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний вместо международных перечней. В настоящий момент перевозчики и аэропорты РФ исключены из мировых рейтингов. При этом в стране отсутствует утвержденная на госуровне методика учета своевременности выполнения рейсов.