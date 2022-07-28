Более 20 рейсов отменили или задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столичных аэропортах задержали или отменили 21 рейс. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Расписания".
Так, во Внуково задержали 10 рейсов. В Домодедово вовсе не взлетят четыре самолета. При этом еще два рейса задержали.
В Шереметьево задержали пять самолетов.
Ранее сообщалось, что в России планируют создать отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний вместо международных перечней. В настоящий момент перевозчики и аэропорты РФ исключены из мировых рейтингов. При этом в стране отсутствует утвержденная на госуровне методика учета своевременности выполнения рейсов.