"Уральские авиалинии" заявили, что оформили возврат денег 95% клиентов

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" заявила РИА Новости, что 95% клиентов вернули деньги за отмененные рейсы.

Возвраты средств произвели после подачи Роспотребнадзором в Октябрьский районный суд Екатеринбурга коллективного иска на авиакомпанию из-за жалоб клиентов на невозврат денег при отмене рейсов.

"Возвраты связаны с закрытием международного авиасообщения и ограничением на полеты в южные аэропорты России", – прокомментировал перевозчик.

В "Уральских авиалиниях" отметили, что с 1 марта 2022 года им поступило более 52 тысяч заявлений с требованием вернуть средства за несостоявшиеся полеты. Свыше 49 тысяч заявлений от пассажиров уже обработано. Деньги вернули в полном объеме.

В настоящее время в работе находится чуть более 2 тысяч заявлений, отметили в авиакомпании.

Ранее "Уральские авиалинии" отменили ряд рейсов и продажу билетов в южные города России. С 1 июля по 30 сентября полеты не будут выполняться в Симферополь, Воронеж, Анапу, Ростов-на-Дону, Краснодар и Геленджик.

