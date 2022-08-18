Движение грузовиков на границе с Эстонией временно приостановлено

Фото: ТАСС/Toms Kalnins/EPA
На границе России и Эстонии в районе Ивангорода и Нарвы временно приостановлен пропуск грузового транспорта. Движение грузовиков приостановлено по решению эстонской стороны с 09:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.
Уточняется, что в настоящее время российские таможенники также временно прекратили оформление и пропуск транспорта через границу.
"По информации эстонской таможни приостановка работы пункта пропуска на въезд и на выезд связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу", – говорится в сообщении.
Ожидается, что пропуск транспорта возобновится после полудня.
Ранее МИД Эстонии объявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом в ведомстве отметили, что в ряде случаев возможны исключения.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему трудно представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Политик подчеркнул, что граждане РФ не несут ответственности за ситуацию на Украине.
50 тыс россиян с "шенгеном", полученным в Эстонии, не смогут въехать в эту страну
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