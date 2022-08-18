Движение грузовиков на границе с Эстонией временно приостановлено

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На границе России и Эстонии в районе Ивангорода и Нарвы временно приостановлен пропуск грузового транспорта. Движение грузовиков приостановлено по решению эстонской стороны с 09:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Уточняется, что в настоящее время российские таможенники также временно прекратили оформление и пропуск транспорта через границу.

"По информации эстонской таможни приостановка работы пункта пропуска на въезд и на выезд связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу", – говорится в сообщении.

Ожидается, что пропуск транспорта возобновится после полудня.

Ранее МИД Эстонии объявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. При этом в ведомстве отметили, что в ряде случаев возможны исключения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему трудно представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Политик подчеркнул, что граждане РФ не несут ответственности за ситуацию на Украине.

