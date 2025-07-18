Временные ограничения введены в аэропорту Калуга

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, указал он.

В ночь на 18 июля подобные ограничения вводились в аэропорту Внуково. Через несколько часов авиагавань восстановила работу.

Аэропорт отмечал, что функционирует в штатном режиме после ограничений. В настоящий момент проводится работа по отправке задержанных рейсов. Пассажирам посоветовали отслеживать изменения отправлений на табло гавани, онлайн-ресурсах авиакомпаний или через чат-бот Внуково.

