Air India направит за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса резервный самолет

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Компания Air India направит резервный самолет за пассажирами экстренно севшего в Красноярске воздушного судна, чтобы быстрее доставить их в Сан-Франциско. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Перевозчик привлечет стороннюю службу поддержки для оказания всей необходимой помощи пассажирам, так как у него нет собственного персонала в Красноярске. Компания также поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами.

В Air India подчеркнули, что сотрудники делают все возможное, чтобы направить резервный борт как можно скорее, а также обеспечить безопасность пассажиров и экипажа.

Boeing запросил экстренную посадку в Красноярске вечером 18 июля из-за того, что в багажном отсеке сработала сигнализация. По данным Росавиации, экипаж самолета доложил о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера примерно в 18:30 по московскому времени на высоте около 11 километров.

По данным МЧС по Красноярскому краю, специалисты не выявили внешних повреждений самоелта Air India. Возгораний на борту также не обнаружено. В экстренных службах дополнили, что в самолете находились 252 человека. Всех выпустили в здание аэропорта, медпомощь никому не понадобилась.