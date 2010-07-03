На маршруте МЦД-2 в Митине появятся две дополнительные станции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Митино планируют построить два дополнительных остановочных пункта МЦД-2.

"Платформа "Волоколамская" разместится между Волоколамским шоссе и Новотушинской улицей. Здесь будет построен конкорс (распределительный зал для пассажиров. – Прим. ред.) и две платформы с навесами", – рассказал заммэра Марат Хуснуллин.

Здесь же обустроят пересадку на одноименную станцию синей ветки метро.

Еще одна остановка появится в районе примыкания Пенягинского шоссе к Волоколамскому шоссе. Она получит название "Пойма" ("Пенягино").

"Фактически с открытием МЦД-2 в Митино, где проживает почти 200 тысяч жителей, появится еще одна линия метро – наземная. МЦД позволит пассажирам быстрее и комфортнее передвигаться по городу", – резюмировал Хуснуллин.



Что изменится с запуском МЦД

Проект МЦД предполагает запуск пяти линий. Первые два диаметра запустят в конце 2019 – начале 2020 года. На Московских центральных диаметрах будет действовать программа лояльности "Город" карты "Тройка". Чтобы стать ее участником, нужно зарегистрировать свою "Тройку" на сайте gorodtroika.ru или в мобильном приложении "Город". За это участники получают бонусы и скидки более чем в шести тысячах торговых точек.

"Иволги", которые будут курсировать по МЦД, оснастят информационными экранами. Эти поезда уже прошли испытания на безопасность. В них стало больше посадочных мест, появились полки для багажа и поручни с зонами "теплого" покрытия.

Ранее сообщалось, что свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях будут созданы благодаря запуску МЦД. Требуются машинисты, кассиры и другие специалисты.

С открытием МЦД-2 из Митина можно будет без пересадок добраться до Царицына, а из Люблина – до станции метро "Войковская". Пока пассажирам приходится делать в пути две пересадки на метро. Запуск МДЦ-2 также позволит разгрузить примерно на 12% Арбатско-Покровскую, Таганско-Краснопресненскую, Серпуховско-Тимирязевскую, Замоскворецкую и Калужско-Рижскую линии подземки.

