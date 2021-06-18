Лыткаринский путепровод в Люберцах закроют 21 июня для последующего демонтажа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Лыткаринский путепровод в Люберцах закроют 21 июня для демонтажа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Люберцах с 9:00 21 июня изменится схема движения в связи с демонтажом Лыткаринского путепровода на пересечении Новорязанского и Лыткаринского шоссе. Автомобилистам следует объезжать участок по развязке на 27 километре Новорязанского шоссе", – сказано в сообщении.

В ведомстве предупредили, что автобусы № 348, 5, 18К, 1266К, 25, 29, 393К, 441, 478, 525К, 1216К будут проезжать деревню Токарево и деревню Чкалово во время движения из Москвы в рамках отдельных рейсов.

Уточняется, что демонтаж проводят в связи с реконструкцией головного участка Новорязанского шоссе. Нововведения позволят распределить транспортные потоки в Люберцах.

На месте путепровода может появиться новый трехполосный путепровод длиной порядка 100 метров.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства новой дороги между станциями метро "Нагорная" и "Нагатинская".

