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14:40

Собянин утвердил проект строительства дороги между станциями "Нагорная" и "Нагатинская"

мэр Москвы город строительство дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект строительства новой дороги между станциями метро "Нагорная" и "Нагатинская". Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Утвержден проект реконструкции проектируемых проездов № 3735 и 1819, которые расположены в Нагорном районе. Между станциями метро "Нагорная" и "Нагатинская" будет создана комфортная транспортная связь", – говорится в сообщении.

В данном районе также запланировано строительство здания конечной станции с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта. Кроме того, будет создана наземная плоскостная парковка на 350 машино-мест. Прилегающую территорию приведут в порядок.

"Будут сооружены локальные очистные сооружения ливневых стоков для улучшения экологического состояния реки Котловки, а также переустроены инженерные коммуникации", – добавили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект развития территорий у станций Тушинская и Трикотажная МЦД-2.

Собянин утвердил план развития территорий у станций МЦД-2 Тушинская и Трикотажная

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